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سعره يتخطى الـ 25 ألف جنيه.. حذاء "هيفاء وهبي" يثير الجدل

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سعره يتخطى الـ 25 ألف جنيه.. حذاء "هيفاء وهبي" يثير الجدل سعره يتخطى الـ 25 ألف جنيه.. حذاء "هيفاء وهبي" يثير الجدل

مصراوي Masrawy

12:01 م الجمعة 12 فبراير 2021

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة صور جديدة شارت بها متابعيها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، والتي أثارت جدلًا كبيرًا.

وظهرت هيفاء وهبي وهي ترتدي حذاء عالي الساق، يعود لشركة عالمية من توقيع Amina Muaddi ويتميز بكعبه الشفاف الغريب والمثير.
وأثارت الصور المنشورة إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي ومحبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على ذوقها الفريد من نوعه.

وقامت إحدى المعجبات بتوجيه سؤال بشأن سعر الحذاء الجديد الذي ترتديه وهبي، وجاء الرد فورا وتبين أن سعره يصل إلى 1589 دولارا أمريكيا، ويتوافر بعدة ألوان، الأسود والبترولي والبني المائل إلى البرتقالي.

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