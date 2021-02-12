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بـ"التايجر".. مايا دياب تخطف الأنظار عبر إنستجرام

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بـ"التايجر".. مايا دياب تخطف الأنظار عبر إنستجرام بـ"التايجر".. مايا دياب تخطف الأنظار عبر إنستجرام

مصراوي Masrawy

10:57 ص الجمعة 12 فبراير 2021

كتبت- هند خليفة

إطلالة جريئة ومثيرة ظهرت خلالها الفنانة اللبنانية مايا دياب، بعد أن شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت مايا دياب، خلال إطلالتها مرتدية بنطال رياضي من التايجر، منسقة معه توب هاف ستومك باللون الأبيض مع سويت شيرت من التايجر أيضًا، ليبرز رشاقتها، مستكملة بانتعال "سليبر" من الفرو باللون البيج.

اعتمدت مايا على ماكياج مناسب لبشرتها حيث استخدمت لمسات بسيطة من الماسكرا والأيشادو ذو الألوان الترابية إضافة إلى الروج النود، كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بطريقة الويفي الجذابة، ووضعت أعلاه "آيس كاب" باللون البيج لإضفاء طابع شتوي لإطلالتها.

وأضافت مجموعة من الإكسسوارات التي أبرزت جرأة إطلالتها أيضًا، من خلال ارتداء مجموعة من السلاسل الذهبية، مع نظارة شمسية من آخر صيحات الموضة.

يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

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