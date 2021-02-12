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حذاء "ماري جين" نجم الموضة في 2021

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حذاء "ماري جين" نجم الموضة في 2021 حذاء "ماري جين" نجم الموضة في 2021

مصراوي Masrawy

10:36 ص الجمعة 12 فبراير 2021

د ب أ-

يمثل حذاء "ماري جين" (Mary Jane) نجم الموضة النسائية في 2021 ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة تثير الحنين إلى الماضي وتستدعي في الذهن مرحلة الطفولة والمدرسة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن حذاء ماري جين يمتاز بإبزيم عند ظهر القدم، مشيرة إلى أنه يأتي هذا العام بتصاميم عصرية تخطف الأنظار؛ حيث تتألق بعض الموديلات بمقدمة مربعة الشكل (Square Toe) ونعل مسطح، في حين تخطف موديلات أخرى الأنظار إليها من خلال النعل الضخم أو الكعب العالي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تنسيق الموديلات ذات المقدمة المربعة والنعل المسطح مع الفساتين والتنانير المفعمة بالأنوثة، بينما يمكن تنسيق الموديلات ذات النعل الضخم مع الفساتين أو الجينز ذي الأرجل القصيرة.

أما الموديلات ذات الكعب العالي فتتناغم مع الفساتين أو التنانير الطويلة.

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