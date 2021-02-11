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العراق تدعو قبرص لفتح مكتب لسفارتها في بغداد وتطوير التعاون الاستثماري

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العراق تدعو قبرص لفتح مكتب لسفارتها في بغداد وتطوير التعاون الاستثماري العراق تدعو قبرص لفتح مكتب لسفارتها في بغداد وتطوير التعاون الاستثماري

مصراوي Masrawy

11:26 م الخميس 11 فبراير 2021

بغداد - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس نظيره القبرصي نيكوس خرستودوليديس لفتح مكتب لسفارة بلاده في بغداد وتقديم الخدمات بما يعزز العلاقات الثنائيّة البلدين.

وأكد وزير الخارجيّة العراقي خلال اجتماعه مع نظيره القبرصي على أهمية "دعم العراق لرفع إسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجالي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

كما دعا وزير الخارجية العراقي نظيره القبرصي إلى زيارة العراق خلال شهر حزيران/يونيو المقبل برفقة وفد تجاري واستثماري للقاء في بغداد مع شرائح تجارية واستثمارية عراقيّة، تعزيزا لأوجه الشراكة ودفعا بالعمل الاقتصادي المشترك إلى الواجهة، خدمة لمصالح البلدين الصديقين والاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبل الدفع بها لما يخدم المصالح المشتركة، في إطار دعم الاستثمار والتبادل التجاري وتعزيز مسارات العمل التنموي وإمكانيّة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسيّة والخدمة من سمات السفر، ومذكرة أُخرى في مجال الإعفاء الضريبي المزدوج.

وكان الوزير العراقي قد وصل اليوم إلى قبرص في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه المنصب العام الماضي.

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