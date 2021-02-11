القبض على تشكيل عصابى انتحل صفحة رجال الشرطة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيل عصابى انتحل صفحة رجال الشرطة لسرقة حمولة سيارة و285 ألف جنيه بالقليوبية.

تلقى مركز كفر شكر بلاغا من سائق بشركة للسجائر 39 سنة بسرقة السيارة قيادته حال سيره بطريق بدائرة المركز .

وما تبين من أنه أثناء سيره بالطريق المُشار إليه مستقلاً سيارة نقل بصندوق مُغلق بداخله 100 كرتونة سجائر عقب تحصيل مبلغ 285 ألف جنيه من أحد العملاء فوجئ بإعتراض سيارة ميكروباص طريقه وترجل منها 4 أشخاص وطلبا منه التوجه رفقتهم لديوان المديرية لفحص حمولة السيارة فإستقل معهم السيارة الميكروباص وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة.

وعقب ذلك فوجئ بتوقفهم بالطريق ال ودفعه خارج السيارة ولاذوا بالهرب والعثور في وقت لاحق على السيارة دون حمولتها والمبلغ المالي .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة عدد ثمانية متهمين (7عاطلين وسائق لأربعة منهم معلومات جنائية ) .

وبإستهدافهم أمكن ضبط اربعه منهم بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقي المتهمين وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة يتزعمه احدهم وقيامهم بإستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة وتوجهوا لمحل الواقعة وإنتظروا سيارة شركة السجائر لعلم احدهم بخط سيرها لسابقه عملة بالشركة ولدي وصولها إستوقفوا قائدها وإدعوا أنهم من رجال الشرطة وأنزلوه من السيارة وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي.

وأرشدوا عن حمولة السيارة (كراتين السجائر المستولي عليها) داخل مخزن مستأجر بمعرفة أحدهم وكذا جزء من المبلغ المالي المستولى علية وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ علي متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.