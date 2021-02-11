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عبدالعزيز الفيصل يشيد بتنظيم مونديال الأندية.. ويلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

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عبدالعزيز الفيصل يشيد بتنظيم مونديال الأندية.. ويلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، اليوم بالشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، في مقر اللجنة بالدوحة.

جاء ذلك ضمن زيارة سموه الرسمية لدولة قطر الشقيقة, تلبية لدعوة من الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني لحضور المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي أُقيمت اليوم، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين اللجنتين الأولمبيتين السعودية والقطرية.

كما زار مقر الاتحاد القطري لكرة القدم، والتقى رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والذي اصطحب سموه في زيارة إلى "استاد البيت" أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2022، كما شهدت جولة سمو وزير الرياضة، زيارة لمقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المشرفة على تنظيم 2022، والتقى الأمين العام للجنة، حسن الذوادي واستمع إلى شرح مفصل عن كل الجوانب التنظيمية للحدث المرتقب.

كما التقى سمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وهنأه بنجاح تنظيم كأس العالم للأندية في ظل هذه الظروف.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن شكره وتقديره للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدًا بالتنظيم المميز والرائع لبطولة كأس العالم للأندية، مقدمًا في الوقت ذاته تهنئته للنادي الأهلي المصري لتحقيقه المركز الثالث في المونديال.

عبدالعزيز الفيصل يشيد بتنظيم مونديال الأندية.. ويلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

عبدالعزيز الفيصل يشيد بتنظيم مونديال الأندية.. ويلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل كأس العالم للأندية قطر الاتحاد الدولي لكرة القدم الدوحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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