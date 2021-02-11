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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

تتسابق المحلات والعلامات التجارية على تقديم التخفيضات والخصومات على أسعار منتجاتها خلال عيد الحب أو الفلانتين الذي يصادف يوم 14 من شهر فبراير كل عام.

وتحرص العديد من الفتيات على استغلال تلك الخصومات والتخفيضات لشراء ما تحتاجه من مستلزمات تجميلية، والتي منها الماسكارا لزيادة كثافة الرموش لإبراز جمال العينين، وفي التقرير نستعرض أبرز التخفيضات على أسعارها:

- ماركة L'Oreal :

ماسكارا لاش بارادايس المكثفة للرموش بخلاصة زيت الخروع، لونها أسود، بسعر 155 بدلا من 210 جنيهات.

ماركة لوريال، لونها أسود، بسعر 169 بدلا من 299 جنيها.

لوريال باريس فولس لاش سوبر ستار اكس فايبر، لونها أسود، بسعر 149 بدلا من 315 جنيها.

م فولومينس بارادايس إكستاتيك المركزة، لونها أسود، بسعر 169 بدلا من 350 جنيها.

- ماركة Essence :

فوليوم كيرل، لونها أسود، بسعر 94 بدلا من 280 جنيها.

ايسنس لاش برينسيس فولس لاش افكت، بسعر 88 بدلا من 155 جنيها.

ماسكارا جل للرموش والحواجب، شفافة، بسعر 83 بدلا من 280 جنيها.

ايسنس برينسيس فولس لاش افكت مقاومة للماء، لونها أسود، بسعر 89 بدلا من 150 جنيها.

- ماركة Maybelline :

توتال تيمبتيشن، لونها أسود، بسعر 85 بدلا من 150 جنيها.

سنابسكارا لزيادة حجم الرموش بدون تكتل، بسعر 128 بدلا من 160 جنيها.

سنابسكارا لزيادة حجم الرموش بدون تكتل، لونها أسود، بسعر 130 بدلا من 160 جنيها.

مايبيلين، لونها أسود، بسعر 149 بدلا من 220 جنيها.

-ماركة Cybele :

ماسكارا رافعة للرموش، لونها أسود غامق، بسعر 74 بدلا من 210 جنيها.

ماسكارا من سيبال، لونها أسود، بسعر 109 بدلا من 139 جنيها.

Cybele 3D ، لونها أسود غامق، بسعر 112 بدلا من 180 جنيها.

هوت لاش من سيبيل، لونها أسود داكن، بسعر 99 بدلا من 299 جنيها.