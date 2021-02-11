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فرنسا: حوالي 25% من إجمالي إصابات كورونا في البلاد سببه المتحور البريطاني

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فرنسا: حوالي 25% من إجمالي إصابات كورونا في البلاد سببه المتحور البريطاني فرنسا: حوالي 25% من إجمالي إصابات كورونا في البلاد سببه المتحور البريطاني

مصراوي Masrawy

11:02 م الخميس 11 فبراير 2021

باريس - (أ ش أ):

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الخميس، إن ما بين 20 إلى 25% من إجمالي إصابات (كوفيد19) في فرنسا سببه متحور فيروس كورونا البريطاني.

وأضاف فيران - في تصريحات صحفية، حسبما نقلت (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم - أن "المتحور البريطاني مسؤول في الوقت الحالي عن واحد من كل 5 إلى واحد من كل 4 إصابات".

ولفت وزير الصحة الفرنسي إلى أن المتحور البريطاني "ينتشر بسرعة" وأنه "زاد بحوالي 50% كل أسبوع".

وأوضح أن انتشار المتحور البرازيلي والجنوب إفريقي ارتفع آيضاً في فرنسا، ما يشكل 4٪ إلى 5٪ من الإصابات.

وأشار إلى أن مسار الوباء في فرنسا "ليس تصاعديا" بل على "هضبة منحدرة قليلا"، ولكن الضغط على المستشفيات لا يزال مرتفعاً لكنه لا يزداد سوءاً.

ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في فرنسا حوالي 3.3 مليون شخص.

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مصراوي Masrawy

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