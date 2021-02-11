تصادم 4 سيارات.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 في حادث على صحراوي المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

لقيّ 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 6 آخرين، مساء اليوم الخميس، إثر تصادم سيارة نقل مع 3 سيارات ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بجوار منطقة الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث سير على الصحراوي الصحراوي الشرقي أمام كمين الشيخ فضل بمركز بني مزار، ووقوع جثث ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه وقع بين سيارة نقل و3 سيارات ملاكي، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام، وأُزيلت آثار الحادث، وجرى تسيير حركة المرور.