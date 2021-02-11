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"الأوقاف" تُنهي خدمة إمامين في المنيا

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"الأوقاف" تُنهي خدمة إمامين في المنيا "الأوقاف" تُنهي خدمة إمامين في المنيا

مصراوي Masrawy

10:31 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

بحث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، مع السفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، عددًا من الملفات من أهمها جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي خارج من خلال موفديها من الأئمة بمختلف دول العالم والمؤتمرات الدولية وإصداراتها المترجمة التي يجرى توزيعها على العديد من المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، إن مناقشات وزير الأوقاف ونائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية جاءت في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم وفي إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة ، وفي ضوء التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والخارجية.

على صعيد آخر، قال بيان الوزارة إنه تم إنهاء خدمة كل من : عرابي رمضان عبد الموجود إمام وخطيب بأوقاف المنيا لانقطاعه عن العمل ، وصلاح محمد عبد الفتاح عبد الله إمام وخطيب بأوقاف المنيا بناء على حكم قضائي ، وذلك بناءً على قراري إنهاء الخدمة رقم (136) لسنة 2021م ورقم (138) لسنة 2021م الصادرين من مديرية أوقاف المنيا ، وذلك وفق القانون رقم (81) لسنة 2016م ، بشأن العاملين المدنيين بالدولة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، وأنه تم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف المنيا على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

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