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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

يتسابق العديد من المحلات والعلامات التجارية في تقديم العروض والخصومات على منتجاتها خلال "عيد الحب" الذي يحل يوم 14 من شهر فبراير لكل عام.

وتسعى الكثير من الإناث على الحصول على أفضل عروض عيد الحب، ومن ضمن الأشياء التي ترغب في الحصول عليها أدوات التجميل، كأحمر الشفاه والفونديشين والبريمير والماسكارا. وفي التقرير نستعرض أسعار أحمر الشفاه قبل وبعد الخصم:

ماركة Maybelline :

أحمر شفاه سائل فائق الثبات سوبر ستاي مط غير لامع، بسعر 176 بدلا من 235 جنيها.

سائل مط إنفالابل برائحة، بسعر 195 بدلا من 260 جنيها.

سائل فائق الثبات سوبر ستاي مط غير لامع، بسعر 136 بدلا من 170 جنيها.

سائل فائق الثبات سوبر ستاي مط غير لامع، بسعر 170 بدلا من 250 جنيها.

كولور سينسيشنال ميد فور أول مط غير لامع، بسعر 135 بدلا من 165 جنيها.

ماركة L'Oreal:

أحمر شفاه سائل مط إنفالابل برائحة، بسعر 195 بدلا من 260 جنيها.

إنفاليبل مط كرايون 104 تري سوييت، بسعر 124 بدلا من 240 جنيها.

أح كولور ريتش فري ذا نودز ألترا مط، بسعر 200 بدلا من 250 جنيها.

سائل مط إنفالابل برائحة، بسعر 260 بدلا من 320 جنيها.

ماركة Amanda :

أحمر شفاه اماندا سوبر لونج وير مات، بسعر 89 بدلا من 105 جنيها.

اماندا ميلانو مويست مط، بسعر 69 بدلا من 85 جنيها.

اماندا نود نيشن، بسعر 78 بدلا من 90 جنيها.

سائل اماندا مط، بسعر 64 بدلا من 75 جنيها.

اماندا ميلانو ذا ميتاليك، بسعر 84 بدلا من 100 جنيها.

ماركة Avon :

روج ترو كلر بيرفكتلي مط من افون، بسعر 130 بدلا من 210 جنيهات.

ترو كلر بيرفكتلي مط من افون، بسعر 150 بدلا من 270 جنيها.

ليب ستيك مط، بسعر 115 بدلا من 194 جنيها.

ترو كلر من أفون، بسعر 100 بدلا من 193 جنيها.