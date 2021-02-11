استولى على 3 ملايين جنيه.. تجديد حبس مستريح قليوب

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر المستشار محمد أنيس قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، اليوم الخميس، بتجديد حبس "جواهرجي" والمعروف بـ"مستريح قليوب"، 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب عرضه اليوم، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين في مدينة قليوب، والاستيلاء منهم على ما يقرب من 3 ملايين جنيه، بحجة تشغيلها فى تجارة المشغولات الذهبية.

كان اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين، يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية ، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن.ن" 52 عاما جواهرجى، استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب، مقبال أرباح شهرية وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكانه، وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.