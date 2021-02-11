أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 118 مخالفة خلال حملة لشرطة المرافق في الأقصر

Print
ضبط 118 مخالفة خلال حملة لشرطة المرافق في الأقصر ضبط 118 مخالفة خلال حملة لشرطة المرافق في الأقصر

مصراوي Masrawy

08:31 م الخميس 11 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملة مكبرة بإشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن، واللواء نادر وصفى مساعد مدير الأمن، وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر بشوارع الصنايع، والمنشية، وشرق السكة، والمدينة المنورة ، والمحطة، وموقف أرمنت.

أسفرت الحملة عن تحرير 118 محضر تضمنت 27 محضر إشغالات ، و9 محاضر نظافة عامة، و16 محضر مضبوطات متنوعة، و20 محضر طب بيطري، و53 محضر إزالات إدارية، ومحضر إدارة منشآت بدون ترخيص، و8 محاضر لباعة جائلين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية