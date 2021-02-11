ضبط 118 مخالفة خلال حملة لشرطة المرافق في الأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملة مكبرة بإشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن، واللواء نادر وصفى مساعد مدير الأمن، وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر بشوارع الصنايع، والمنشية، وشرق السكة، والمدينة المنورة ، والمحطة، وموقف أرمنت.

أسفرت الحملة عن تحرير 118 محضر تضمنت 27 محضر إشغالات ، و9 محاضر نظافة عامة، و16 محضر مضبوطات متنوعة، و20 محضر طب بيطري، و53 محضر إزالات إدارية، ومحضر إدارة منشآت بدون ترخيص، و8 محاضر لباعة جائلين.