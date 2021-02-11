قائد انقلاب ميانمار يدعو إلى وقف الاحتجاجات وإنهاء العصيان المدني

★ ★ ★ ★ ★

خاطب المتظاهرين للمرة الأولى علنًا

دعا مين أونغ هلاينغ المجلس العسكري في ميانمار، اليوم (الخميس)، موظفي الخدمة المدنية إلى العودة إلى العمل، وحث المتظاهرين الغاضبين على وقف الاحتجاجات الحاشدة؛ لتجنب انتشار فيروس كورونا، في اليوم السادس من الاحتجاجات ضده وضد انقلابه في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

خاطب "هلاينغ" الاحتجاجات للمرة الأولى علنًا، ملقيًا باللوم على "الأشخاص عديمي الضمير" في استمرار حركة العصيان المدني المتزايدة في أوساط الأطباء والمعلمين وعمال السكك الحديدية والعديد من الموظفين الحكوميين الآخرين، وفقًا لـ"رويترز".

وقال قائد الانقلاب: "الذين تخلوا عن واجباتهم مطالبون بالعودة إلى مهامهم على الفور لمصلحة الوطن والشعب دون التركيز على الانفعالات".

وتجمع المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد اليوم.

واصطف مئات العمال على أحد الطرق في العاصمة نايبيتاو، ورددوا شعارات مناهضة للمجلس العسكري، وحملوا لافتات تدعم أونغ سان سو تشي، وتظاهر الآلاف في مدينة يانغون الرئيسة، واتخذ بعضهم منهجًا فكاهيًا، مثل رجال يرتدون تنانير قصيرة.