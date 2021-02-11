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شبورة صباحًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

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شبورة صباحًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات) شبورة صباحًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

مصراوي Masrawy

07:38 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب – يوسف عفيفي:
توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس الجمعة مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، بارد ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء في بيان اليوم، إن الطقس يكون مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا يصاحبه شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يكون ما بين الدافئ إلى مائل للحرارة نهارا على محافظات الصعيد، وبارد ليلا والرياح معتدلة يصاحبه شبورة مائية صباحا.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 22 ـ 13 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية بين 21 ـ 13، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 ـ 15، وشمال الصعيد بين 24 ـ 10، وجنوب الصعيد بين 30 ـ 13 درجة مئوية.

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