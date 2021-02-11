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بعد توتر استمر عدة أشهر.. الصين والهند تسحبان قواتهما من منطقة حدودية

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بعد توتر استمر عدة أشهر.. الصين والهند تسحبان قواتهما من منطقة حدودية بعد توتر استمر عدة أشهر.. الصين والهند تسحبان قواتهما من منطقة حدودية
الجانبان عقدا عدة جولات من المحادثات

بعد توتر استمر عدة أشهر.. الصين والهند تسحبان قواتهما من منطقة حدودية

‬بدأت الهند والصين، اليوم (الخميس)، في سحب قواتهما ودباباتهما القتالية من منطقة متنازع عليها بشدة في أعالي جبال الهيمالايا الغربية، في انفراج بعد مواجهة استمرت عدة أشهر على الحدود المتنازع عليها.

وبين وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ للبرلمان، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق للانسحاب من بحيرة بانجونج تسو الجليدية على ارتفاع 14 ألف قدم (4270 متراً) بعد عدة جولات من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين من الجيران المسلحين نووياً، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن المحادثات المستمرة مع الصين؛ أدت إلى اتفاق بشأن فك الارتباط على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانجونج.

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت أمس أن قوات الخطوط الأمامية من البلدين تنسحب من شواطئ البحيرة.

وأظهر تسجيل مصور نشره الجيش الهندي الجنود وهم يحيون ويصافحون بعضهم البعض في الجبال الجرداء حيث تقع البحيرة، وشوهدت بعض دبابات القتال وهي تستدير بعيداً عن الخطوط الأمامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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