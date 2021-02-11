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انطلاق أعمال الهيئة الاستشارية بجامعة خالد

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شهدت عرض إستراتيجية تطوير عسير

انطلاق أعمال الهيئة الاستشارية بجامعة خالد

التقى أعضاء الهيئة الاستشارية لجامعة الملك خالد، أمس الأربعاء، أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.

واطلع أعضاء الهيئة خلال اللقاء على إستراتيجية هيئة تطوير عسير والتصور المستقبلي لمشروعات المنطقة.

كما انطلقت أعمال الهيئة الاستشارية لجامعة الملك خالد، اليوم الخميس، في مقر المدينة الجامعية بأبها (قريقر)؛ حيث تم انعقاد الاجتماع الأول للهيئة.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الجامعة، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بأعضاء الهيئة، مؤكداً أهمية دورهم.

كما تم خلال الاجتماع، عرض التصور المستقبلي لهيكلة الجامعة، إضافة إلى مناقشة خطة الجامعة الإستراتيجية 2020 – 2025، وتم تحديد مواعيد ومحاور اجتماعات الهيئة المستقبلية.

يذكر أن أعضاء الهيئة الاستشارية، أقاموا، اليوم الخميس، جولة في المدينة الجامعية الجديدة بالفرعاء، ضمن برنامج زيارتهم للجامعة.

انطلاق أعمال الهيئة الاستشارية بجامعة خالد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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