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مراكز تهامة قحطان الأربعة بدون مكتب بريد.. والأهالي يناشدون

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مراكز تهامة قحطان الأربعة بدون مكتب بريد.. والأهالي يناشدون مراكز تهامة قحطان الأربعة بدون مكتب بريد.. والأهالي يناشدون
يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة بالإضافة إلى عدد كبير من الإدارات الحكومية

مراكز تهامة قحطان الأربعة بدون مكتب بريد.. والأهالي يناشدون

يناشد أهالي تهامة قحطان التابعة لمنطقة عسير بإعادة مكتب بريد الفرشة الذي يخدم عددًا من المراكز؛ حيث تم إغلاقه قبل عام بدون مبرر يذكر.

وأضافوا أن هذا المكتب كان يخدم أربعة مراكز؛ وهي: مركز الفرشة، ومركز وادي الحيا، ومركز خشم عنقار، ومركز سريان. وهذه المراكز يسكنها أكثر من خمسين ألف نسمة، بالإضافة إلى عدد كبير من الإدارات الحكومية.

وتحدث لـ"سبق" المواطن عوض بن يحيى اليزيدي القحطاني بقوله: "إن مكتب البريد الذي تم إغلاقه قبل ما يقارب عامًا سبب لهم تأخرًا في المعاملات الحكومية والخاصة بالمواطنين والمقيمين الذين يعتمدون على إيصال معاملاتهم بواسطة البريد لوعورة الطرق، وبعد المسافات بين هذه المراكز وقلة الموظفين على خط التوزيع بحيث أن هذه المراكز لا يوجد بها سوى موزعين فقط.

وأضاف القحطاني: نناشد مدير عام بريد منطقة عسير بإعادة فتح مكتب بريد الفرشة ودعمه بموظفين، وتشكيل لجنة للوقوف على هذه المراكز والنظر في حاجتها لمكتب بريد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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