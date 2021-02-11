دورة تدريبية لتأهيل القيادات التربوية في "تعليم الوادي الجديد"

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حاضر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، متدربي إدارة الفرافرة التعليمية حول أنماط القيادة، وذلك بختام الأسبوع الأول للدورة التدريبية الخاصة بإعداد وتأهيل القيادات التربوية، وسط تفاعل إيجابي متميز من المتدربين، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد كورونا.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إن خطة الدورة التدريبية تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية الخاصة بإعداد القيادات التربوية لعدد من العاملين بقطاع تعليم المحافظة والإدارات التعليمية الخمس، وذلك بهدف وتحقيق التنمية المهنية وإعداد القيادات التربوية ورفع كفاءة وإعداد جيل من القيادات التربوية الواعدة.

أوضح النيلي، أن هناك جهدا وتعاونًا جادا من إدارة التدريب بالمديرية ومجهوداتهم المبذولة في تنفيذ هذا البرنامج والذي يهدف لإعداد جيل من القيادات التربوية المتميزة.