أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد حالات الشفاء بين مصابي في جنوب سيناء

Print
ارتفاع عدد حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا في جنوب سيناء ارتفاع عدد حالات الشفاء بين مصابي في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

07:13 م الخميس 11 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد مصدر في مديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، أن عدد حالات التعافي بين مصابي بجنوب سيناء في ارتفاع مستمر، وأوشكت المحافظة على تسجيل صفر إصابات، حيث بلغ عدد حالات العزل بالمستشفيات 5 حالات فقط، وبلغ عدد حالات العزل المنزلي 7 حالات، وإجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 37 حالة.

وأوضح المصدر في تصريح له اليوم الخميس، أن إجمالي عدد العينات التي جرى سحبها لإجراء تحليل "pcr" منذ بدء ظهور الجائحة في موجتها الأولى وحتى اليوم بلغ 2472 عينة على مستوى كافة مدن المحافظة، بينهم 1544 حالة أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي أثبتت التحاليل إيجابية الإصابة بالفيروس 928 حالة.

وأكد أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب سيناء منذ ظهور الجائحة وحتى الآن بلغ 928 حالة، بينها 37 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء حتى اليوم 897 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة والعزل 12 حالة فقط، بينهم 5 حالات داخل أقسام العزل، و 7 حالات عزل منزلي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية