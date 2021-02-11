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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد مصدر في مديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، أن عدد حالات التعافي بين مصابي فيروس كورونا بجنوب سيناء في ارتفاع مستمر، وأوشكت المحافظة على تسجيل صفر إصابات، حيث بلغ عدد حالات العزل بالمستشفيات 5 حالات فقط، وبلغ عدد حالات العزل المنزلي 7 حالات، وإجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 37 حالة.

وأوضح المصدر في تصريح له اليوم الخميس، أن إجمالي عدد العينات التي جرى سحبها لإجراء تحليل "pcr" منذ بدء ظهور الجائحة في موجتها الأولى وحتى اليوم بلغ 2472 عينة على مستوى كافة مدن المحافظة، بينهم 1544 حالة أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي أثبتت التحاليل إيجابية الإصابة بالفيروس 928 حالة.

وأكد أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب سيناء منذ ظهور الجائحة وحتى الآن بلغ 928 حالة، بينها 37 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء حتى اليوم 897 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة والعزل 12 حالة فقط، بينهم 5 حالات داخل أقسام العزل، و 7 حالات عزل منزلي.