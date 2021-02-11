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جامعة الأزهر: إعفاء طالب كفيف بكلية أصول القاهرة من المصروفات

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جامعة الأزهر: إعفاء طالب كفيف بكلية أصول القاهرة من المصروفات جامعة الأزهر: إعفاء طالب كفيف بكلية أصول القاهرة من المصروفات

مصراوي Masrawy

06:31 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، باجتهاد طلاب العلم من ذوي القدرات الخاصة وحرصهم على تلقي العلم على الرغم من التحديات التي تواجههم.

وقال خلال لقائه الطالب أحمد محروس، بكلية أصول الدين بالقاهرة، إن الجامعة تفتخر بأبنائها المكفوفين من ذوي الهمم؛ فهم يجتهدون ويصلون لأعلى المناصب داخل مؤسسة الأزهر؛ فمنهم من وصل لعضوية هيئة كبار العلماء.

وقرر رئيس جامعة الأزهر، إعفاء الطالب من الرسوم الدراسية ورسوم الكتب؛ تقديرًا لإتقانه حفظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الجامعة ستوفر له ما يحتاجه من متطلبات معيشية، وأدوات تعليمية، ومكافأة مالية، وأن لجنة البيئة سستكفل بتوفير مرافق له في الامتحانات، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تهتم بهذه الفئة المتميزة من الطلاب، التي تسعى إلى تحقيق النجاح والتمييز في جميع المجالات العلمية.

من ناحية أخرى أهدى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، الطالب أحمد محروس؛ مكافأةً ماليةً؛ تقديرًا لموهبته في تجويد القرآن، مشيدًا بمستواه العلمي، واصفًا إياه بأنه من النماذج الأزهرية المضيئة. ​

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