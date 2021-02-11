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"القوى العاملة": تعيين 509 واستخراج 331 شهادة قياس مستوى مهارة بالفيوم

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"القوى العاملة": تعيين 509 واستخراج 331 شهادة قياس مستوى مهارة بالفيوم "القوى العاملة": تعيين 509 واستخراج 331 شهادة قياس مستوى مهارة بالفيوم

مصراوي Masrawy

06:28 م الخميس 11 فبراير 2021


كتب- يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم 509 شاب، من بينهم 2 شباب من ذوى القدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1812 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 331 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار الوزيرؤ إلى أن المديرية صرفت في مجال العمالة غير المنتظمة منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 25 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 12 عاملاً، و 1170 جنيه رعاية صحية لـ 6 عمال، فضلاً عن تسجيل 111 عاملاً جديد بالمنظومة.

وقال علي أبو الحسن وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي- إن المديرية تلقت 17 شكوى عمالية، تم تحويل شكوى منها للقضاء، بالإضافة إلى 16 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 43 منشأة، وأسفر عن تحرير 11 محضر، وبحث 4 شكاوى في نفس المجال.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 203 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

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