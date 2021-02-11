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مصراوي Masrawy



كتب- نشأت علي:

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، لوران دي بويك، إن هناك العديد من المبادرات بالتعاون مع المؤسسات المختلفة لتوعية الشباب من هم دون 18 عاما يتركون مصر للبحث عن فرص في الخارج، وذلك من خلال حوار أفضل مع الشباب لمنعهم من الهجرة غير القانونية أو الذهاب للمهربين لاستغلالهم.

وأضاف: "نريد توقيع اتفاقية مع مؤسسة محاربة الهجرة غير الشرعية، لإخبار الشباب حول مخاطر الاتجار بالبشر والتهريب لحماية المصريين، وإيجاد حلولاً لهم ودمجهم في المجتمع".

وتابع بوريك: نعمل مع وزارة الهجرة، لتحريك مبادرة الرئيس"قوارب إنقاذ الحياة" وهي تقدم حلول إيجابية لوضع الشباب في المجتمع، وحلول جذرية، لتحسين قدرتهم، والعمل مع وزارة القوى العاملة لاستثمار القطاع الخاص في هؤلاء الشباب، والعمل مع وزارة التضامن لتكبير برنامج شبكة الأمان الخاصة بالحكومة حتى نتمكن أن الجميع متواجد فيه خاصة بعد جائحة فيروس كورونا".

وأشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، إلى أن المنظمة تعمل على نقل خبرات الدولة المصرية للقارة الإفريقية، ويتم العمل على توفير مساعدة مباشرة لمساعدة المهاجرين خاصة الفئات الأولى بالرعاية والمشردين وأطفال الشوارع، لمنحهم أموال والقدرة على الوصول للخدمات الصحية، والتركيز في المجتمعات الكبيرة مثل الجيزة لمساعدة المحافظة أن يكون هناك تسهيلات للسكان، متابعا: نعلم أن مصر تستقبل الكثير من المهاجرين ويتم استقبالهم بحفاوة.

ووجه سؤالا لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قائلا: "أعلم أن هناك عجز في الأطباء والممرضات المصريين، وهذه مشكلة في العالم كله، ومن بين المهاجرين أطباء وممرضين وممرضات كيف يمكن أن تكون هناك طريقة ليعملوا؟ خاصة في دعم الاستجابة لهذا الوباء العالمي وعمليات التطعيم، وفي ذات الوقت تعتبر مشاركة إيجابية".