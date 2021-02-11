★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا تبحث مقترحًا بوضع المدرسين وأساتذة الجامعات من الفئات ذات الأولية للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سعد، خلال تصريحات له مساء الأربعاء، أن المدرسين والأساتذة متواجدون في بيئة تعليمية ومعرضون للإصابة، ومنظمة الصحة العالمية والجهات الدولية أوصت بوضعهم في الفئات ذات الأولية، مشيرًا إلى أن ذلك القرار تشجيعًا لهم للإقدام على القرار المنتظر عن شكل الدراسة في التيرم الثاني.

وأشار إلى أن التحالف الدولي للقاحات فيروس كورونا سيبدأ موافاة مصر بالكمية الأولى المتعاقد عليها بداية من النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.

وأكد سعد على أن الكمية القادمة تزيد على 5 ملايين جرعة وتصل مصر على دفعات متتابعة، بجانب 300 ألف جرعة عقار صيني في الأسبوع الثالث من فبراير، وهو ما سيمكن الدولة من التوسع في تطعيم الفئات المستهدفة بعدما انتهت من تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات.

وتابع: اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا مطلع الأسبوع المقبل، سيقرر بشكل قاطع كل ما يخص العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، وفقا لما سيعرضه وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأكد سعد، على أن الدولة تضع مصلحة الطلاب والعملية التعليمية في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار، متابعًا بأنه ليس كل مصلحة للطلاب تعني التأجيل أو الإلغاء ولا صحة لما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصلحة العملية التعليمية والطلاب في العام الدراسي الماضي جعل الدولة تلجأ للتقييم وفقًا للأبحاث، كما أصرت على عقد امتحانات الثانوية العامة والسنوات النهائية في الجامعات كما هي، ومرت العملية بنجاح وفقًا للإجراءات الاحترازية.