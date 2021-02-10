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تعرب عن بالغ إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

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مصر تعرب عن بالغ إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي تعرب عن بالغ إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
أكدت تضامنها ووقوفها حكومةً وشعباً مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الآثمة

مصر تعرب عن بالغ إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

أعربت عن بالغ إدانتها واستهجانها للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وكذلك مواصلة الميليشيا أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة العربية .


وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها ووقوفها حكومةً وشعباً مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلاً عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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