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واشنطن تؤكد أن موقفها لم يتغير بشأن صفقة صواريخ إس-400 لتركيا

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واشنطن تؤكد أن موقفها لم يتغير بشأن صفقة صواريخ إس-400 لتركيا واشنطن تؤكد أن موقفها لم يتغير بشأن صفقة صواريخ إس-400 لتركيا
"برايس" قال إنها لا تتوافق مع عتاد الناتو وتهدد الأمن التكنولوجي للحلف

واشنطن تؤكد أن موقفها لم يتغير بشأن صفقة صواريخ إس-400 لتركيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن من المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال الأيام القادمة، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح "برايس" في رده على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تنظر في اقتراح تركيا الذي طرحته أخيرًا بأنها قد لا تكون في حاجة إلى تشغيل منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400 بشكل مستمر، قال برايس إن سياسة واشنطن بهذا الشأن لم تتغير.

وأضاف برايس للصحفيين أن صواريخ "إس-400 الروسية لا تتوافق مع عتاد حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتهدد الأمن التكنولوجي للحلف ولا تتسق مع التزامات تركيا كحليف بحلف الأطلسي".

وكانت صحيفة حريت التركية قد نقلت عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله الثلاثاء إن بلاده ستقترح تفعيلاً جزئيًا فحسب لصواريخها الروسية إس-400 في المفاوضات مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على أنقرة بسبب هذه الصواريخ أواخر العام الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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