أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين الجامعة العربية يُدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها

Print
أمين الجامعة العربية يُدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها أمين الجامعة العربية يُدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها
شدد على حق في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات

أمين الجامعة العربية يُدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم مطار أبها الدولي، واصفًا ما تمارسه الميليشيا الإرهابية من استهداف للمدنيين بالعمل الجبان وجريمة حرب مُشينة.

وشدد أبو الغيط في بيان له على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات الإرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

شبكة عيون الإخبارية