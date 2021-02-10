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اليمنية تدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها الدولي

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الحكومة اليمنية تدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها الدولي اليمنية تدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها الدولي
أكدت تأييدها إجراءات المملكة لحماية أراضيها وسلامة مواطنيها

الحكومة اليمنية تدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها الدولي

دانت اليمنية بشده الاعتداء الإرهابي الجبان الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان وقوف اليمن حكومةً وشعبًا مع المملكة العربية ، وتأييدها الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها، وسلامة مواطنيها.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى استمرار الميليشيا الإرهابية في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة في الاستهداف المباشر للمسافرين والأعيان المدنية، وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة، وهو ما يعتبر جريمة حرب.

وطالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية المجتمع الدولي بأن يضطلع بمسؤولياته لوضع حد للتصرفات غير المسؤولة من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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