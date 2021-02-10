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"الطاقة الذرية": إيران بدأت إنتاج اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي

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"الطاقة الذرية": إيران بدأت إنتاج اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي "الطاقة الذرية": إيران بدأت إنتاج اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي
أكدت أن المسألة حساسة لأن المعدن يستخدم في صناعة الأسلحة النووية

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود لأحد مفاعلها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015م، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضحت الوكالة الأممية ومقرها فيينا، في إعلان لها أنه "في 8 شباط تحققت من (وجود) 3,6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" في وسط إيران.

وأكدت الوكالة الدولية أن المسألة حساسة لأن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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