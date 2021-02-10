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مصراوي Masrawy

كتب - محمد صفوت:

عرض فريق الادعاء بمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمجلس الشيوخ -الأربعاء- لقطات جديدة من هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في ٦ يناير الماضي، كما عرض تسجيلاً لمكالمته مع مسؤول في ولاية جورجيا يطالبه خلاله بقلب نتيجة الانتخابات، حسبما ذكرت "واشنطن بوست".

وواصل فريق الادعاء، عرض أدلتهم اليوم بمجلس الشيوخ لإقناع أعضائه بالتصويت لصالح إدانته بتهمة الدعوة للتمرد والعصيان.

وقال النائب تيد ليو أحد مديري إجراءات العزل في مجلس النواب، إن ترامب حاول استخدام خيارات اللاعنف قبل دعوة أنصاره لمسيرة إلى الكابيتول خلال التصديق على نتائج الانتخابات، موضحًا أن الرئيس السابق، حاول الحفاظ على بقائه في السلطة، بتهديد المسؤولين وحكام الولايات لقلب نتيجة الانتخابات قبل دعوة أنصاره "للهجوم على الكابيتول".

وتابع أنه بعد فشل جهوده في التهديد وخسارته للدعاوى القضائية وجه خطابًا ناريًّا دفع أنصاره لاقتحام الكابيتول، مضيفًا أن ترامب هاجم الديقمراطيين والجمهوريين علنًا على تويتر ودعى كل من أعلن فوز بايدن بالعدو.

وعقب استماع أعضاء الشيوخ، إلى تسجيل لمكالمة هاتفية من ترامب يضغط فيها على وزير خارجية جورجيا "لإيجاد" أصوات كافية لعكس فوز الرئيس بايدن في الولاية؛ قالت مادلين دين، إحدى مديرات إجراءات المحاكمة، إن ترامب فعل أكثر من هذا فهدد أعضاء حكومته بمواجهة تهم جنائية إن لم يقلبوا نتيجة الانتخابات لصالحه، مضيفًا أنه لم يستحِ وفعل ذلك علنًا وبصوت عالي.

وتابعت أنه خسر الدعاوى القضائية الواحدة تلو الأخرى، ومع ذلك استمر في ممارسة الضغوط على مسؤولي الدولة لإلغاء نتائج الانتخابات.

وذكرت أنه طلب من القضاء سحب بعض الأصوات من الناخبين الأمريكيين حتى يتمكن من سرقة الانتخابات.

وعرضت عضوة فريق الادعاء، مقطع صوتي وتغريدات لترام يدعو فيها المسؤولين علنًا إلى التصرف ثم توبيخهم عندما لا ينفذون أوامره، مما أدى إلى تلقي هؤلاء وعائلاتهم تهديدات بالقتل ومضايقات.

وأكدت أنه كان على استعداد لإلقاء اللوم على أي شخص واتهام أي فرد بالخيانة حتى أشد مؤديه للبقاء في السلطة.