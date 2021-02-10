إخلاء سبيل عامل ألقى طفلًا من أعلى سطح مدرسة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

قررت محكمة أخميم في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل عامل بمدرسة العمري الابتدائية، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، في اتهامه بإلقاء طفل من أعلى سطح المدرسة أثناء إحضاره كرة كان يلعب بها.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ 15 يومًا، فيديو يظهر فيه سقوط طفل من أعلى مدرسة العمري الابتدائية بأخميم، وإصابته بكسر في الذراع اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، واتهام عامل المدرسة بإلقاء الطفل بسبب صعوده لإحضار كرة كان يلعب بها وسقطت داخل المدرسة.

جدير بالذكر أن مدرسة العمري مؤجرة ومكونة من طابقين "أرضي وأول علوي".