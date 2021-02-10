أخبار عاجلة

ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
​الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح للهيكل.. ننشر أبرز المعلومات عنه -
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس -
فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة -
مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة -
الدفاع الروسية: رصد 35 هجومًا لـ"النصرة" في إدلب غربي سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النقض" المصرية تؤيد الأحكام الصادرة بحق حارقي "كنيسة كرداسة"

Print
"النقض" المصرية تؤيد الأحكام الصادرة بحق حارقي "كنيسة كرداسة" "النقض" المصرية تؤيد الأحكام الصادرة بحق حارقي "كنيسة كرداسة"
العقوبات أصبحت باتّةً ونهائيةً وغير قابلة للطعن

أيدت محكمة النقض المصرية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم (الأربعاء)، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة ضد 10 متهمين بإحراق كنيسة بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة، وبذلك يصبح الحكم باتًّا ونهائيًّا وغير قابل للطعن؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، بتهم التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز شرطة كرداسة، والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر

كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

شبكة عيون الإخبارية