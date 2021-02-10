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فيتامين B3.. سر جمال وشباب البشرة

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فيتامين B3.. سر جمال وشباب البشرة فيتامين B3.. سر جمال وشباب البشرة

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

د ب أ-
أفادت مجلة "Instyle" بأن فيتامين B3 يعد بمثابة سر جمال وشباب البشرة؛ حيث إنه يعتبر سلاحا فعالا لمحاربة البثور والتجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الصبغية، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة وتصغير المسام، ومن ثم الحصول على بشرة نقية ونضرة تشع شبابا وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذا الفيتامين المعروف أيضا باسم " نياسيناميد" يعمل على ضبط الإفرازات الدهنية، كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين ويحمي البشرة من الجذور الحرة (Free Radicals) الضارة باعتباره مضادا للأكسدة.

ويعمل فيتامين B3 أيضا على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة؛ حيث إنه يحفز إنتاج السيراميد، وهي دهون تحمي البشرة من فقدان الرطوبة والجفاف والاحمرار والأضرار المرئية بفعل المؤثرات البيئية.

وللاستفادة من هذه المزايا الجمّة، ينبغي استخدام مستحضرات السيروم المحتوية على فيتامين B3 يوميا صباحا و/أو مساء، علما بأن المصادر الغذائية الغنية به تتمثل في الحبوب والثمار واللحوم.

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