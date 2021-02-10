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خيارات لطلة متألقة بأزياء الدنيم لجميع المناسبات

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خيارات لطلة متألقة بأزياء الدنيم لجميع المناسبات خيارات لطلة متألقة بأزياء الدنيم لجميع المناسبات

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

د ب أ-
تعتبر أزياء الدنيم عنصرا أساسيا في خزانة الملابس بغض النظر عن الموسم؛ فهي متعددة الاستخدامات ويمكن ارتداؤها في جميع المناسبات والأماكن. ارتدي سترة من الدنيم مع أفضل فستان لديك أو ارتدي ملابس كاجوال عبر اختيار الجينز الكلاسيكي والقميص.

بمجرد اعتماده لعطلة نهاية الأسبوع، يثبت الدنيم أنه خيار كلاسيكي دائم ومناسب لجميع المناسبات. لهذا السبب أطلقت ماكس مجموعة "Born to Denim" للرجال والنساء. استمتعوا بفصل الربيع، كل ما تحتاجونه هو بنطال جينز وتي شيرت لنزهة استثنائية.

ويقدم خبراء ماكس نصائح حول ارتداء أزياء الدنيم المفضلة لديك، مع أفضل الطرق لجعلها تتناسب مع جميع الفعاليات:

1- إذا كنت ترغبين بارتداء الدنيم في المكتب؛ فالأمر كله يتعلق بالتوازن بين الثياب الرسمية والكاجوال. ارتدي جينزك مع سترة وحذاء بكعب عال وحقيبة أنيقة.

2- إذا كانت قواعد الملبس في العمل تنص على ارتداء الملابس غير الرسمية الأنيقة، فهذه فرصة مثالية لمزج الدنيم بقطع أنيقة. يُعد الفستان مع سترة الدنيم المناسبة طريقة رائعة لارتداء الدنيم دون أن تبدين شديدة التأنق، كما يمكن اعتماد الصنادل أو الكعب العالي أو الأحذية الرياضية لطلة مميزة وبسيطة.

3- ولطلة أنيقة وهادئة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يمكنك ارتداء تنورة الدنيم كبديل أنيق عن الجينز الضيق، وتبدو رائعة عند ارتدائها مع قميص فضفاض مربوط بحزام عصري يرتقي بهذا الزي، بينما تعزز الأحذية الرياضية أو الأحذية بدون كعب الطلة الكاجوال.

4- يعتبر الدنيم الداكن مثاليا في المساء؛ حيث تحقق التصاميم المنظمة التوازن المثالي بين البنطال والجينز. وتبدو هذه التصاميم رائعة عند ارتدائها مع تي شيرت كاجوال أو بلوزة حريرية أو قميص فضفاض

5- يتوفر الدنيم حاليا بالعديد من المقاسات والأشكال؛ حيث تتوفر الكثير من الخيارات. وتتوافق الأزياء بالخصر العالي مع القمصان الجاهزة للارتداء، مع مظهر أكثر طولا لقدميك، لا سيما عند ارتدائه مع حذاء بكعب عال. ولطلة كلاسيكية، يمكنك اختيار الجينز المريح والواسع قليلا.

6- أضيفي الطابع الشخصي على طلتك، وذلك عبر ارتداء بلوزة شخصية لتعكس جمالك الفريد. تشتمل مجموعة ماكس الجديدة على قمصان وبلوزات تبرز شخصيات محبوبة مثل ميكي وميني بالإضافة إلى أبطال Marvel الخارقين، للحصول على القدر الأمثل من التألق.

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