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940 بمكة: تلقينا 166 بلاغاً مخالفاً للتدابير الاحترازية لـ"كورونا" في 6 أيام

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940 بمكة: تلقينا 166 بلاغاً مخالفاً للتدابير الاحترازية لـ"كورونا" في 6 أيام 940 بمكة: تلقينا 166 بلاغاً مخالفاً للتدابير الاحترازية لـ"كورونا" في 6 أيام
مكاوي: أمانة العاصمة المقدّسة مستمرة في تقديم الخدمات مع اعتماد استخدام "توكلنا"

940 بمكة: تلقينا 166 بلاغاً مخالفاً للتدابير الاحترازية لـ

تلقت إدارة العمليات والبلاغات 940 بأمانة العاصمة المقدّسة 166 بلاغاً مخالفاً للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا خلال الفترة من 21 - 26 جمادى الآخرة 1442هـ وذلك في إطار جهودها لرفع مستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتجربة العميل المهندس ياسر بن صالح مكاوي؛ أنه تم استقبال 82 بلاغاً متعلقاً بالاشتراطات الصحية للعاملين (لبس الكمامات – القفازات – قياس درجة الحرارة)، و39 بلاغاً لوجود ازدحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافة الآمنة بين المتسوّقين، و25 بلاغاً للنظافة الشخصية داخل المنشآت الغذائية، و14 بلاغاً لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوّق في المنشآت، و5 بلاغات لعدم التزام المطاعم والبوفيهات بعدم تقديم الطلبات داخل المنشأة، وبلاغ واحد لعدم إغلاق المراكز الترفيهية الداخلية.

وأضاف المهندس ياسر مكاوي؛ أن أمانة العاصمة المقدّسة مستمرة في تقديم الخدمات والأعمال للمستفيدين، مع اعتماد استخدام تطبيق "توكلنا" ليكون إجراءً احترازياً لدخول منسوبي الأمانة والزوار لمبنى أمانة العاصمة المقدّسة، وجميع البلديات الفرعية والمرتبطة، وتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة الأمانة الرقمية وجميع القنوات الإلكترونية المتاحة، إضافةً إلى استمرارية سير الأعمال في المشاريع التي تنفذ حالياً مع اتباع الإجراءات الوقائية.

ودعا "مكاوي" أفراد المجتمع، إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخلفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر الرقم الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية؛ وذلك للحد من انتشار هذا الوباء والحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.أمانة العاصمة المقدّسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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