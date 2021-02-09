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بسبب كورونا والأوضاع الاقتصادية.. تراجع مواليد الصين 15%

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بسبب كورونا والأوضاع الاقتصادية.. تراجع مواليد الصين 15% بسبب كورونا والأوضاع الاقتصادية.. تراجع مواليد الصين 15%
فيما يبلغ عمر حوالي 20 بالمئة من المواطنين 60 عاماً أو أكثر

بسبب كورونا والأوضاع الاقتصادية.. تراجع مواليد الصين 15%

تراجع عدد المواليد في الصين بنسبة 15 بالمئة في 2020 مقارنة بالعام السابق، مع ظهور وتأثيره على الاقتصاد وقرارات تكوين الأسرة، وفقما كشفت وزارة الأمن العام.

وقالت الوزارة أمس الإثنين، إن الصين شهدت ميلاد 10.035 مليون شخص في العام الماضي، مقارنة مع 11.79 مليون في 2019.. وكانت نسبة الذكور في مواليد العام الماضي 52.7 بالمئة، بينما كانت نسبة الإناث 47.3 بالمئة.

وفي السنوات الأخيرة وفق رويترز، تردد كثيرون من الأزواج في إنجاب الأطفال بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والتعليم والسكن.. ولم يؤثر التخلي في عام 2016 عن سياسة الطفل الواحد، التي استمرت لعقود، بشكل كبير في زيادة عدد المواليد بالبلاد.

وأثرت المخاوف الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا في العام الماضي، في قرارات الإنجاب ما أدى إلى استمرار انخفاض المواليد على المدى الطويل في أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان.

ويبلغ عمر حوالي 20 بالمئة من المواطنين الصينيين، أي حوالي 250 مليون نسمة، 60 عاماً أو أكثر.الصين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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