مصرع طالب صعقته الكهرباء أثناء تركيب مصباح بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، صعقًا بالكهرباء أثناء تركيب مصباح بالمنزل، بمركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "سعد. ا" 15 عامًا طالب، ويقيم بناحية الرويهب دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد والده أنه أثناء تركيب نجله مصباح كهربائي بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية، ما نتج عنه صعقه ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهرباء، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.