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إصابة 13 عاملًا في حادث تصادم بالشرقية

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إصابة 13 عاملًا في حادث تصادم بالشرقية إصابة 13 عاملًا في حادث تصادم بالشرقية

مصراوي Masrawy

09:48 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 13 عاملًا، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام كوبري الكسارة، بطريق "الصالحية الجديدة– فاقوس" بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، بوصول 13 من عمال اليومية، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي وأخرى ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية أمام كوبري الكسارة بطريق "الصالحية الجديدة – فاقوس".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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