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هونج كونج تبلغ القنصلية البريطانية بعدم اعترافها بالجنسية المزدوجة

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هونج كونج تبلغ القنصلية البريطانية بعدم اعترافها بالجنسية المزدوجة هونج كونج تبلغ القنصلية البريطانية بعدم اعترافها بالجنسية المزدوجة

مصراوي Masrawy

10:45 م الإثنين 08 فبراير 2021

لندن - (د ب أ)

ذكر بيان للحكومة البريطانية اليوم الاثنين، أن القنصلية العامة البريطانية تم إبلاغها بأن هونج كونج مثل أجزاء أخرى من الصين، لا تعترف بالجنسية المزدوجة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت المملكة المتحدة في تحديث بتاريخ اليوم لمواطنيها بشأن النصائح المتعلقة بالسفر لهونج كونج: "إذا كنت تحمل الجنسيتين البريطانية والصينية، فقد تُعامل كمواطن صيني من قبل السلطات المحلية، حتى إذا دخلت هونج كونج بجواز سفرك البريطاني".

وذكر البيان أنه "إذا كان هذا هو الحال، فقد لا تتمكن القنصلية العامة البريطانية من تقديم المساعدة القنصلية لك".

وتابع البيان: "إذا تخليت رسميًا عن الجنسية الصينية، فأنت يجب أن تحمل دليلًا على قيامك بذلك".

وقالت الصين أواخر الشهر الماضي إنها لن تعترف بجواز السفر الوطني البريطاني الخارجي كوثائق سفر أو هوية.

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