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"إمارة جازان" تشترط استخدام تطبيق "توكلنا" والإجراءات الاحترازية لدخول مقرها

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"إمارة جازان" تشترط استخدام تطبيق "توكلنا" والإجراءات الاحترازية لدخول مقرها "إمارة جازان" تشترط استخدام تطبيق "توكلنا" والإجراءات الاحترازية لدخول مقرها
"الزائري" أكد أن جميع الخدمات والاستفسارات تقدم عبر منصات التواصل و"أبشر"

اشترطت إمارة منطقة جازان، استخدام تطبيق "توكلنا" مع ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي، واستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من تفشي فيروس "كورونا"، كشرط إلزامي لدخول منسوبي وموظفي الإمارة والزوار لمقر الإمارة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي بالإمارة عادل بن أحمد الزائري أن ذلك جاء بتوجيهات مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ضد .

وبين أن جميع الخدمات والاستفسارات تقدم عبر منصات التواصل الإلكترونية بالإمارة ومن خلال موقع "أبشر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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