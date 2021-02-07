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"بلدية صبيا" تغلق 17 محلاً مخالفًا في 132 جولة رقابية

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نُفذت للتأكد من الاشتراطات والتدابير الوقائية من "كورونا"

أغلقت الفرق الرقابية في بلدية محافظة صبيا (17) محلاً مخالفًا لا يتقيد بالاشتراطات والضوابط الصحية للوقاية من خلال الأيام الماضية، في (132) جولة رقابية منفذة على المراكز والمحال التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح والمولات، وذلك للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي علي الدغريري، أن الفرق الرقابة تمكنت خلال الأيام الماضية من إغلاق (17) محلاً مخالفًا في (132) جولة رقابية مكثفة نُفذت على المراكز والمحال التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح والمولات، ورصدت (27) مخالفة لمحال لم تتقيد بتوفير كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الجسم للزبائن والعاملين قبل دخولهم للمحال، عدم وضع لاصقات توضح ترك مسافة كافية بين المتسوقين، عدم تعقيم وتنظيف عربات التسوق قبل وبعد الاستخدام وعدم التقيد بلبس الكمام.

وأشار "الدغريري" إلى أن الجولات الرقابية التي تواصل الفرق الرقابية تنفيذها تُشدد على الالتزام بلبس الكمام، والعمل على وضع لاصقات على الأبواب الخارجية توضح ضرورة لبس الكمام، والتعقيم المستمر للأسطح التي تتعرض للملامسة المستمرة والعربات قبل وبعد الاستخدام، وتوفير معقمات بأعداد كافية بارزة داخل المنشأة أو المحل، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة ترك المسافة بين المتسوقين تفاديًا لأي تلامس قد يتسبب في نقل الفيروس.

يُذكر أن هذه الجولات المستمرة تأتي ضمن إطار المتابعة اليومية للتدابير الوقائية وإجراءاتها الاحترازية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية للتأكد من فاعلية تطبيقها وفق ما تنص عليه الأنظمة البلدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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