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أمريكا تحذر من سلالات كورونا برغم تباطؤ الإصابات

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أمريكا تحذر من سلالات كورونا برغم تباطؤ الإصابات أمريكا تحذر من سلالات كورونا برغم تباطؤ الإصابات

مصراوي Masrawy

10:40 م الأحد 07 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

أضافت الولايات المتحدة 106 آلاف و570 حالة إصابة بمرض (كوفيد-19) أمس السبت، وهو ما يقل بحوالي 8 آلاف حالة عن المستوى المتدني السابق للأسبوع، الأمر الذى يشير إلى استمرار اتجاه التراجع في العدوى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن هناك دراسة جديدة تحذر من "مزيد من الارتفاعات" في الولايات المتحدة، حيث من المرجح أن تصبح سلالة الأكثر قدرة على العدوى، والتي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، هى السلالة المهيمنة.

وأعلنت شركات تطوير اللقاحات أنها تعمل على لقاح جديد لمحاربة سلالة جنوب أفريقيا بعد أن أظهرت بيانات أولية أن لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي له فعالية محدودة أمام أعراض مرضي خفيف جراء هذه السلالة.

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