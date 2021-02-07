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"القوات المشتركة" تعيد طفلاً يمنيًّا زج به "الحوثي" في صفوف القتال

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تم إعادته وتسليمه إلى ممثل اليمنية الشرعية ليتم إرجاعه لعائلته

أعادت قيادة القوات المشتركة للتحالف، ممثلة بوحدة حماية الطفل، أحد الأطفال القاصرين والمشاركين في العمليات القتالية وحمل السلاح؛ وذلك بعدما جندته الميليشيا الحوثية الإرهابية، وزجت به في القتال.

وتم إعادة الطفل وتسليمه إلى ممثل الحكومة اليمنية الشرعية؛ ليتم إرجاعه إلى عائلته، بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان والمختصين من وحدة حماية الطفل بقيادة القوات المشتركة.

يُذكر أن وحدة حماية الطفل بقيادة القوات المشتركة أعادت ما مجموعه (١٤٦) طفلاً قاصرًا، تم تجنيدهم من الميليشيا الحوثية الإرهابية، وثبتت مشاركتهم في العمليات القتالية بأرض المعركة، وحملهم السلاح.

يُذكر أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يخالف القانون الدولي الإنساني وحقوق الأطفال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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