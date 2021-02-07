اللحظات الأخيرة .. تعطل صفقة انتقال البرازيلي غالاردو للهلال

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كشفت تقارير صحافية، يوم الأحد، عن توقف مفاوضات نادي الهلال مع إنترناسيونال بخصوص انتقال لاعب الفريق البرازيلي غالاردو إلى حامل لقب دوري المحترفين السعودي.

وبحسب موقع صحيفة "غلوبو سبورت" واسعة الانتشار في البرازيل، فإن سبب توقف المفاوضات بين الهلال وإنترناسيونال يعود إلى عدم الاتفاق على طريقة الدفع.

ويرغب بطل الدوري السعودي في الحصول على خدمات غالاردو الذي يجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، مساء الأحد.

ووفقًا لتقرير "غلوبو" الذي نشر يوم الأحد: تم الاتفاق أولاً بين الناديين على خيار إعارة صاحب الـ31 عامًا، يوم الجمعة الماضي، ولكن في الساعات القليلة الماضية حدثت متغيرات صعّب مهمة إبرام الصفقة، على الرغم من أن اللاعب ودع زملاءه في الفريق، ووجد الأحد مع عائلته في ريو دي جانيرو، إذ كان مقررًا أن يسافر إلى السعودية مطلع الأسبوع لتقديم نفسه إلى ناديه الجديد، لكن المفاوضات توقفت.

وأضافت الصحيفة البرازيلية: رغب إنترناسيونال في استلام المبلغ قبل إطلاق سراح اللاعب، كما أن النادي لم يرفض المبلغ المالي الذي اقترحه الهلال ولا اللاعب أيضًا، لكن المعضلة تكمن في ضمانات الحصول على المقابل المادي لانتقال غالاردو.

ويتصدر غالاردو قائمة هدافي الفريق البرازيلي بـ 16 هدفًا بالدوري، كما صنع 5 أهداف، وكان قد انتقل إلى إنترناسيونال في يناير 2020، ولعب بقمصان عدة أندية برازيلية خلال مسيرته، وكانت له تجربة احترافية خارجية واحدة في اليابان عام 2017.