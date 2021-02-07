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"صحة جدة": مستشارة التجميل عملت قبل 6 أعوام في عيادة خاصة.. وسنحاسب المتورط

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"صحة جدة": مستشارة التجميل عملت قبل 6 أعوام في عيادة خاصة.. وسنحاسب المتورط "صحة جدة": مستشارة التجميل عملت قبل 6 أعوام في عيادة خاصة.. وسنحاسب المتورط
الوقوف حالياً على جميع الملابسات وسيتم إصدار بيان لاحقاً يوضح نتائج التحقيقات

أوضحت الصحة أنها رصدت ما تم تداوله من مقطع تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين إحدى العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، أثناء تواجدها بالمملكة، وقامت الصحة في جدة بالتحقق ومعرفة المركز الذي كانت تعمل به، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ست سنوات، ويجري حالياً التحقيق في كافة التفاصيل وسيتم إصدار بيان لاحقاً يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.

وأكدت الصحة أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن.

ودعت "الصحة" الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم 937.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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