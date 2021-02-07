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3 أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة 17 من دوري المحترفين

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النتيجة تعلن بعد 24 ساعة من بداية التصويت

3 أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة 17 من دوري المحترفين

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة السابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختار الفريق الفني في الرابطة والذي يضم في عضويته كل من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، أهداف كلاً من صانع ألعاب فريق أبها المحترف التونسي سعد بقير في مرمى الهلال والذي أهدى فريقه النقاط الثلاثة كما منح فريقه أول فوز له على الهلال بتاريخ دوري المحترفين بعد 6 مواجهات جمعت الفريقين.

وينافس على الجائزة أيضاً هدف الروماني ألكسندر ميتريتا وهو الهدف الثالث للأهلي بمرمى الوحدة وسجله في الوقت الإضافي من اللقاء ليمنح فريقه الأفضلية قبل أن يؤكد زميله عمر السومة تفوق فريقه بالهدف الرابع لتنتهي المباراة بفوز الأهلي (4-2).


كما ينافس الهدف الذي أحرزه لاعب العين الفنزويلي خوانبي أنور في مرمى الاتفاق والذي بفضله كسر فريقه سلسلة الخسائر المتتالية بانتصار ثمين على الاتفاق.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، ويستمر لمدة 24 ساعة فقط.

3 أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة 17 من دوري المحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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