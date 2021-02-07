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ننشر نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية في بورسعيد

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ننشر نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية في بورسعيد ننشر نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:04 م الأحد 07 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشفت نتائج الفرز الأولية لأصوات الناخبين بانتخابات النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن فوز صفوت عبدالحميد بمنصب نقيب محامين بورسعيد.

وأسفرت النتائج الأولية لفرز الأصوات عن فوز أحمد همام بمقعد الشباب، وكل من: أحمد الزلاط وحسناء محمود ورضا رخا بمقاعد محكمة بورسعيد الجزئية، ومحمد صالح بدير بمقعد محكمة الضواحي الجزئية، وكل من: محمد عبد الرحمن سالم وخالد عبد الرحمن وممدوح شمس بمقاعد محكمة الميناء الجزئية.

وتنافس 4 مرشحون على منصب نقيب محامي بورسعيد وهم: أحمد عبده عبدالنعيم، وأشرف العزبي، وصفوت عبدالحميد، وعصام سلامه، بينما تنافس 4 مرشحين على منصب العضوية عن محكمة الضواحي الجزئية، و9 مرشحين عن محكمة الميناء الجزئية، و7 مرشحين عن محكمة بورسعيد الجزئية، و3 مرشحين لمنصب الشباب.

وتجرى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مرحلتين، الأولى اليوم 7 فبراير وجولة الإعادة الخاصة بها يوم 14 فبراير، بينما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

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