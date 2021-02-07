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"الموارد البشرية" تدعو لتطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل للحد من انتشار "كورونا"

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"الموارد البشرية" تدعو لتطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل للحد من انتشار "كورونا" "الموارد البشرية" تدعو لتطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل للحد من انتشار "كورونا"
حرصًا على سلامة العاملين والمراجعين

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع العاملين في القطاعات كافة (العام والخاص وغير الربحي) إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل حرصًا على سلامة العاملين والمراجعين، وللحد من انتشار ، والعمل في بيئة عمل آمنة صحيًّا.

وشدَّدت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات، وتطبيق التباعد الجسدي، والحرص على ارتداء الكمامات، وتجنب المصافحة باليد، والاكتفاء –قدر الإمكان- بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عوضًا عن الاجتماعات الحضورية، وتفعيل العمل عن بُعد قدر الإمكان، مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة، والحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات، وتوفير معقمات الأيدي في مقار العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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