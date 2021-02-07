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المجر توافق على استحدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

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المجر توافق على استحدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المجر توافق على استحدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

مصراوي Masrawy

09:42 م الأحد 07 فبراير 2021

بودابست - (د ب أ)

قال وزير الموارد البشرية المجري ميكلوس كاسلر، اليوم الأحد عبر صفحته على فيسبوك، إن المجر وافقت على اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لكوفيد-19.

وأوضح كاسلر، وهو وزير الصحة، إن المركز المجري للصحة العامة منح الموافقة على اللقاح.

وكان رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد أعلن يوم الجمعة أن الموافقة على "سبوتنيك في" وشيكة.

وهذه الموافقة هي المرة الأولى التي توافق فيها المجر على إعطاء لقاح مضاد لكوفيد-19 لم تتم الموافقة عليه بعد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

كما يخضع اللقاح الذي أنتجته شركة "سينوفارم" الصينية حاليًا لعملية الموافقة في المجر.

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