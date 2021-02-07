أخبار عاجلة

تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بالشرقية -
ضبط كيلو هيروين بحوزة 4 عاطلين في شبرا الخيمة -
للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة -
الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعًا -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين غربي مأرب -
اليابان: تضاعف عدد وفيات كورونا خارج المستشفيات -
أفغانستان: إصابة نحو 10 أشخاص في هجمات متفرقة ضد قوات الأمن -
صافيناز: صالح جمعة بيعاكسني.. وبنت صدام تكشف مكان جثته #ترينداتنصف الليل -
العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا -
"العنزي" يشكر أمين منطقة الرياض على ترقيته إلى المرتبة الـ13 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سوريا: قرار تركيا بافتتاح كلية طب ومعهد بحلب خرق فاضح للقانون الدولي

Print
سوريا: قرار تركيا بافتتاح كلية طب ومعهد بحلب خرق فاضح للقانون الدولي سوريا: قرار تركيا بافتتاح كلية طب ومعهد بحلب خرق فاضح للقانون الدولي

مصراوي Masrawy

09:29 م الأحد 07 فبراير 2021

دمشق - (أ ش أ):

أكدت سوريا رفضها قرار النظام التركي بافتتاح كلية طب ومعهد عالي للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول في بلدة الراعي بريف حلب السوري، مشددة على أنه يشكل عملا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين السورية -وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد- إن هذا القرار الباطل يأتي استمرارًا لسلسلة الإجراءات غير القانونية التي قام بها النظام التركي منذ عام 2011، لتأجيج وإطالة أمد الأزمة في سوريا ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها، لخدمة أجندات ومصالح نظام أردوغان الجيوسياسية وتحقيق أطماعه على حساب الشعب السوري ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية وفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها.

وأكد المصدر أن اعتداءات النظام التركي على سيادة سوريا ومنها بناء ما يسمى بـ (الجدار العازل) وإتباع سياسات التتريك في المدارس والتعامل بالليرة التركية وافتتاح هيئة للبريد التركي كانت الذرائع التي يتخفى خلفها هذا النظام لتبرير ممارساته الإرهابية.

وختم المصدر تصريحه بالقول:- "تجدد السورية مطالبتها مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركي الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السوري، ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على الشعب السوري والسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها ومساءلته عنها".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: انا تعلقت بمصر واحببتها جدا واتمنى ان احصل على إقامة

مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: انا تعلقت بمصر واحببتها جدا واتمنى ان احصل على إقامة

الليلة.. هلال رجب يزين سماء مصر والوطن العربي

الليلة.. هلال رجب يزين سماء مصر والوطن العربي

شبكة عيون الإخبارية